Это был большой и важный арсенал.

На складах Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Тверской области, которые этой ночью атаковала Украина, хранилось значительное количество боеприпасов.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, в эфире телеканала "Эспрессо", что эта атака является продолжением действий ВСУ по уничтожению запасов оккупационной армии.

"Это населенный пункт Торопец, где расположены склады Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. Это достаточно большой объект. Если посмотреть на спутниковые снимки, то по меньшей мере 60-70 хранилищ стояли рядышком за забором и были достаточно ухоженные. То есть это важный арсенал, где по разным оценкам, хранилось до 30 тысяч различных боеприпасов", - рассказал эксперт.

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Он добавил, что сдетонировали все склады, поскольку спутниковые снимки FARMS демонстрируют значительное количество вспышек на всей площади арсенала. По словам Згурца, предварительно, там хранились боеприпасы для системы "Град" калибра 122 мм, значительное количество мин калибра 82 мм и стрелковые боеприпасы.

"Надеюсь, что там были также запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов различных типов. Эксперты делают такие выводы на основе вида детонаций, которые порой напоминают фейерверки. Это действительно мощный удар по российским запасам. Расстояние от территории Украины составляет примерно 500-600 километров. Удары были осуществлены с использованием наших беспилотников. Это системные меры, которые влияют на ограничение возможностей противника", - подытожил директор Defense Express.

Атака дронов на РФ - уничтожение складов в Тверской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны. Из-за значительного пожара и детонации, местное население эвакуировали в соседний город.

В СНБО заявили, что на пораженных складах россияне хранили пять видов различных ракет.

"Россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN-23", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко.

По словам источников в СБУ, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

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