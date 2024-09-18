Опубликованы спутниковые снимки последствий украинского удара по складу боеприпасов в Торопце Тверской области РФ. Кадры спутника Maxar опубликовал американский журналист Кристофер Миллер.
Фото до удара сделано 7 сентября, а на снимках после видны поднимающиеся столбы дыма. На фото, сделанных к ночи на среду, видны здания, напоминающие ангары. Спутниковые снимки, сделанные в среду, показывают, что это место затянуто облаками дыма.
На опубликованных кадрах видны сильные повреждения российского склада, а также густой дым от детонации ракет.
Сервис НАСА FIRMS, агрегирующий спутниковые данные о пожарах, также показал большой очаг возгорания к востоку от Торопца, возле села Кудино и озера Кудинского.
Мониторинговая группа "Крымский ветер" отмечает, что на снимках Maxar хорошо видно, что в 107-м арсенале ГРАУ взорвались лишь несколько из почти сотни складов и площадок для хранения боеприпасов.
"При определенных подсчетах можно прийти к неутешительному выводу, что боеприпасы в результате удара уничтожены до 1 КТ в тротиловом эквиваленте. На спутниковых снимках хорошо видно, что в арсенале оборудовано не менее 60 полноценных крытых складов, каждый из которых имеет емкость до 240 тонн и около 40 площадок смешанного и открытого типа хранения. То есть взрываться еще есть чему", - добавили там.
Удар по складу в городе Торопец
Склад в Торопце в ночь на 18 сентября попал под удар беспилотников. В результате начался пожар, а боеприпасы начали взрываться. В городе объявили эвакуацию. По данным Минздрава, пострадали 13 человек.
Российское Минобороны утверждало, что склад после реконструкции в 2018 году был защищен даже от "поражающих факторов ядерного взрыва".
Расследовательский проект "Схемы" ("Радио Свобода") пишет, что каждое из нескольких десятков хранилищ арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.