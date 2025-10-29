Люди получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Сегодня, 29 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по детской больнице Херсона, пострадало много людей, среди которых - дети.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, 29 октября около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Сейчас информация о количестве пострадавших уточняется.

По данным прокуратуры, зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения. Сейчас прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

"Обстрелы гражданских объектов, в частности учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - отмечают в пресс-службе.

Начато расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По информации Херсонской МВА, российские оккупационные войска с временно оккупированного левобережья обстреляли учреждение здравоохранения в Днепровском районе. Среди раненых - женщины 56 и 66 лет в состоянии средней тяжести - у обеих минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также 41-летний мужчина получил тяжелые повреждения - у него, кроме минно-взрывной травмы, осколочные ранения головы и грудной клетки.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин обнародовал ужасные кадры. На видео можно увидеть, как здание повреждено.

"Среди пострадавших - трое сотрудников, а также ребенок. У 9-летней девочки - минно-взрывная травма и осколочное ранение голени. Работники медучреждения получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую помощь", - сообщил чиновник.

Напомним, 24 октября армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по Корабельному району Херсона. Погибло трое гражданских, много раненых, среди которых - несколько подростков.

Люди находились на улице и в собственных домах, повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что обстрел был осуществлен оккупантами из реактивных систем залпового огня, которые россияне подтянули на левом берегу на предельные дальности до города.

Также сообщалось, что 8 октября в Херсоне россияне устроили охоту на гражданское авто, в результате чего есть погибшие. В результате атаки погибли двое гражданских - женщина 62 лет и мужчина около 65 лет. Кроме того, ранения получила 55-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

