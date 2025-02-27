Олег Скрипка жестко надавал пинков путинисту Киркорову

Киркоров всегда раздражал Скрипку.

Украинский режиссер Семен Горов вспомнил, как Олег Скрипка надавал пинков путинисту Филиппу Киркорову во время съемок мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" он рассказал, что участие Киркорова в съемках очень раздражало Скрипку. По замыслу Горова многие исполнители должны были появиться в кадре вместе, однако Скрипка отказался. По словам режиссера, он не видел себя рок-исполнителем рядом с эстрадными артистами.

При этом Семену все же удалось убедить Скрипку сыграть в мюзикле. В одной из сцен его герой должен был надавать пинков герою Киркорова. Благодаря этому, музыкант согласился на съемки.

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"Олег Скрипка несколько раз отказывался. Сначала согласился, а потом отказался. У него были предостережения, что очень много эстрадных артистов, а он позиционировал себя как рок-музыкант. К тому же его раздражал Киркоров – он не хотел с ним сниматься. А там много сцен, где они вместе. Помню, что сказал ему о сцене, где он будет ему давать пинок. И он говорит, что тогда согласен", – добавил режиссер.

Напомним, ранее Семен Горов прокомментировал молчаливую позицию Софии Ротару во время войны.

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