В 2014 году началась война и оказалось, что советские афганские наставления по спасению на фронте не работают. Самые актуальные в мире наставления по такмеду ТССС постепенно появлялись в ВСУ больше вопреки, а не благодаря руководству военной медицины. В 2017 году появились боевые медики. Сейчас 2023-й, и боевые медики не имеют определенного правового статуса.

У боевых медиков есть военная специальность "младший медицинский специалист без медицинского образования", у них есть аж одна на все ВСУ учебка с максимальной пропускной способностью 300 человек в месяц, у них есть обязанность лечить раненых и... и еще у боевых медиков нет ни одного документа, который бы определял их должностные обязанности и защищал их перед законом…

В 2022 году Министерство здравоохранения Украины разрешает догоспитальное переливание крови, которое абсолютно точно спасает жизни - это наука и мировой опыт. Мы начинаем обучать этому медиков.

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В странах, которые используют руководство по тактической медицине ТССС, первый специалист, который может переливать кровь - это боевой медик. Без медицинского образования, со спецподготовкой. Украина декларирует, что в ВСУ внедрено руководство НАТО по медицинскому обеспечению. Что мы обучаем войско по ТССС. И вот наконец принято постановление Правительства об обеспечении воинских подразделений кровью для трансфузии.

Минздрав готовил это постановление, зная, что боевых медиков можно этому научить. Что кровь надо переливать как можно раньше. Что десятки подразделений уже обучены и имеют холодильники для крови.

Но Командование медицинских сил (КМС) блокирует постановление и запрещает боевым медикам переливать кровь. Как результат, на выходе постановления кровь могут переливать исключительно медицинские работники.

На просьбу вернуть боевых медиков в перечень, ответ Командования медицинских сил: "Это криминал, незаконная лечебная деятельность". То есть, с этой точки зрения, можно сесть в тюрьму за спасение раненых.

"Но ведь это так сложно, действительно, пусть это будут делать медики", - скажете вы. А я скажу, что таким образом почти все, что делают боевые медики - незаконная лечебная деятельность. Поставить в вену физраствор или кровь - и то, и то медицинские манипуляции. Только физраствор убивает, а кровь спасает.

Командование медицинских сил... блокирует постановление и запрещает боевым медикам переливать кровь

Процесс определения группы для переливания занимает пять минут - я демонстрировала это на форуме о крови, который мы делали с Минздравом. Программа подготовки боевых медиков утверждена Генштабом и - о, Боже! - мы учим их спасать жизни. Ставить вену, ставить трубку в дыхательные пути, обезболивать…

Когда несколько месяцев назад мы с командой того самого единственного в ВСУ учебного центра, который готовит боевых медиков, добавили в программу подготовки переливание крови, мы направили ее на согласование в Командование медицинских сил. Там отказались ее согласовывать, потому что боевые медики - не их компетенция. Поэтому программу утвердили в Генеральном штабе, без КМС - действительно, имеют право, ведь КМС, де-юре, занимается только госпиталями. А боевые медики как-то сами разберутся.

Итак, мы учим их переливать кровь, и этот документ уже утвержден. Но с точки зрения КМС, их нужно за это посадить.

Итак, подведем итоги.

Во-первых, "золотого часа" ТССС, когда раненый попадает молниеносно в госпиталь на вертолете, в Украине нет и не будет.

Во-вторых, единственный медик, который будет с раненым минуты или часы до стабпункта - это боевой медик. Человек без медицинского образования.

В-третьих, ничто не может заменить потерянную кровь, кроме крови. Хранить и переливать ее на фронте - это не rocket science. Не в каждом окопе есть по холодильнику. Но он может быть там, где генератор и боевой медик. Чтобы начать переливать кровь, надо уметь ставить вену и мониторить - боевой медик это может.

В-четвертых, Командование медицинских сил не занимается боевыми медиками вообще - это не их подчинение. Следовательно, оно не обучает и не обеспечивает боевых медиков. Но оно запрещает им спасать жизни.

В-пятых, пока боевые медики не будут признаны законом, командование медицинских сил будет угрожать им криминалом.

На днях мы, вместе с Минздравом и Комитетом Верховной Рады по обороне, убеждали КМС разрешить боевым медикам спасать жизни. Чтобы КМС перестало делать вид, что боевых медиков не существует.

Кто-то в ВСУ должен отвечать за тех, кто спасает жизни. Поэтому, или диалог, или же нас всех посадят.

А пока - мы спасаем.

Маша Назарова, инструктор по тактической медицине