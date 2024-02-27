Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что потери России в войне против Украины по состоянию на 27 февраля 2024 составляют 412400 человек убитыми и ранеными.

"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем-это именно общие потери", - заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде".

"Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно - безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек", - пояснил он.

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Потери РФ в Украине - детали

Украинские защитники непрерывно защищают нашу землю от российских оккупантов. За минувшие сутки, 26 февраля, бойцы ВСУ уничтожили еще 850 представителей армии Российской Федерации. Общие боевые потери по состоянию на утро 27 февраля составили личного состава ‒ около 412400 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери россиян в войне составляют 180 тысяч убитыми. Еще до 500 тысяч россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.

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