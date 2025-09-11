Судно проекта MPSV07 было заложено в 2015 году.

Очевидно, корабль, который был поражен украинским дроном возле Новороссийска (РФ), это российский "Спасатель Ильин", который строился в оккупированном Крыму. Такое мнение высказал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей Facebook-странице.

"Почти уверен, что 10.09.2025 был поражен Spasatel Iljin (IMO n° 9830549). Другие корабли этого проекта далеко от Черного моря", - написал Клименко.

По его словам, аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" проекта MPSV07 было заложено в Крыму - в оккупированной Керчи 28 июля 2015 года. Судно было спущено на воду 21 февраля 2019 года.

Видео дня

По данным Клименко, оно достраивалось на плаву у стенки завода "Залив". Заказчик строительства - МЧС Российской Федерации. Специалист обнародовал фото, на которых указано судно, что у стенки керченского завода "Залив" в разные годы строительства.

Атаки ГУР по флоту России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спецназовцы ГУР Минобороны Украины 10 сентября поразили дроном корабль Черноморского флота РФ, когда тот был возле Новороссийска (РФ). По данным ГУР, поражен корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, стоимость которого около $60 млн. Говорилось, что в момент атаки корабль выполнял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где сейчас базируется часть Черноморского флота РФ. В ГУР сообщили, что пораженное судно введено в строй в 2015 году.

Также мы писали, что в то же время аналитики Defense Express заявили, что, по данным сервисов мониторинга морского трафика, в районе Новороссийска мог находиться "Спасатель Ильин". Однако в 2015 году в эксплуатацию был введен единственный корабль указанного проекта - "Спасатель Демидов", который по официальным данным сейчас вообще находится в районе Мурманска. Несмотря на официальное назначение в качестве многоцелевого спасательного судна, MPSV07 использовался возле Новороссийска оккупантами как разведывательный корабль. В РФ дооснастили такие суда дополнительным оборудованием и маскируют их надписью Rescuer ("Спасатель"). По мнению экспертов, эти корабли потенциально могут применять также для диверсий против подводных объектов.

Вас также могут заинтересовать новости: