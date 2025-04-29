По словам журналистов, в СИЗО №2 в Таганроге Рощина провела более восьми месяцев.

Коалиция из 45 международных журналистов, возглавляемая французской организацией Forbidden Stories, провела масштабное расследование смерти журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Они выяснили некоторые подробности о сети тюрем и специальных центров содержания под стражей, которая простирается от оккупированных территорий Украины до севера России, пишет The Washington Post.

Где и как могли убить Викторию Рощину

Отмечается, что репортеры обнаружили 29 мест на оккупированных территориях Украины и в России, где, по словам бывших пленных украинцев, они подвергались пыткам и издевательствам. Одним из самых печально известных и жестоких мест они назвали СИЗО №2 в Таганроге, в котором Рощина провела более восьми месяцев.

Бывшие пленные рассказали журналистам, что в СИЗО №2 в Таганроге находились камеры пыток, в которых людей избивали, топили и били током. По их словам, в подобных местах размещали и женщин.

Видео дня

Журналисты выяснили, что Рощину, вероятно, держали в камере размером 3 на 4,8 метра с двумя-четырьмя другими заключенными. В ходе расследования было установлено, что россияне ежедневно издевались над журналисткой.

Бывший пленный украинец Евгений Маркевич поделился с журналистами, что слышал, как Рощина разговаривала с охранниками из своей камеры. Она говорила им прямо в лицо, что они оккупанты, которые пришли в Украину, чтобы убивать украинцев.

"Наверное, ее спасло то, что она была женщиной. Если бы я сказал что-то подобное, они бы убили меня на месте", - предположил Маркевич.

Бывший военнопленный украинец Михаил Чапля, который провел два года в СИЗО в Таганроге, рассказал журналистам, что охранники пытали заключенных, доводя их до предела физических возможностей. Он считает, что они могли убить Рощину, "зайдя слишком далеко".

Бывший сокамерник журналистки вспоминает, что ее доставили в Таганрог в декабре 2023 года.

Издевательства над пленными украинцами

Шесть бывших пленных рассказали журналистам, что как только их доставили в тюрьму, их сразу же повели в камеры, где группа российских офицеров задавала вопросы об именах и профессиях. Они добавили, что охранники избивали пленных дубинками и деревянными молотками.

Один из бывших пленных Сергей Таранюк вспоминает, как люди буквально "заползали в камеру" после пыток. По его словам, пленных мужчин и женщин обычно разделяли по разным камерам, но в СИЗО практически не было разделения на содержание военнопленных и гражданских лиц.

Таранюк поделился, что одно время россияне содержали его в одном блоке с пятью женщинами-медиками из Мариуполя.

"Они избивали их в коридоре за нашей дверью. Я только слышал их крики", - рассказал он журналистам.

Михаил Чапля заявил, что любой признак украинского патриотизма становился "приглашением к издевательствам" со стороны охранников. По его словам, россияне приходили в ярость от украинского языка, проукраинских татуировок или отказ признать Крым российской территорией. Он рассказал, что некоторых пленных били настолько сильно, что они даже "были готовы сменить гражданство на российское".

По словам бывших пленных, дважды в день россияне заставляли их стоять лицом к стене коридора, расставив ноги, пока охранники наносили им удары сзади.

Кроме того, Сергей Таранюк рассказал журналистам, что группа российских офицеров в масках приковывала пленных наручниками, после чего пытали их электрошокерами и дубинками. Тех, кто сопротивлялся, пытали еще сильнее.

В Украину вернули тело Виктории Рощиной

Ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину в конце февраля этого года. Долгое время украинская сторона работала над освобождением журналистки из российского плена, но этого так и не произошло.

Тимченко поделился, что с помощью ДНК-экспертизы была идентифицирована личность Рощиной. Долгое время РФ не возвращала Украине тело журналистки.

Вас также могут заинтересовать новости: