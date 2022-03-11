Советник руководителя офиса Президента Украины также призвал меньше доверять российской пропаганде.

Советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал меньше вестись на российскую пропаганду и не доверять информации о требованиях России.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Все, что я читаю в последнее время о переговорных "ультиматумах" России – о статусах, территориях, языках, нацификации и т.д., вызывает лишь недоумение", - отметил Подоляк.

Советник руководителя офиса Президента Украины при этом призвал меньше доверять российской пропаганде.

"Пожалуйста, перестаньте "есть" в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши Зеркала", - отметил политик.

Напомним, ранее издание ZN.UA, ссылаясь на собственные дипломатические источники, обнародовало шесть требований для завершения войны, которые якобы Россия выдвинула Украине.

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