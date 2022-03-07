Украинские военные призвали егерей в поимке сбежавших российских оккупантов.

Российские военные в Черниговской области начали выбрасывать свои документы и убегают. Уже нашли документы офицеров из РФ.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

По данным украинских военных, оккупанты выбрасывают свои паспорта и разбегаются по Черниговской области.

"Офицеры одной из "самых сильных армий мира" такие храбрые, что в населенных пунктах в зоне ответственности оперативного командирования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою "непобедимую" страну", - говорится в сообщении.

В командовании призвали егерей и партизанов помочь украинским военным поймать преступников.

"И это уже делают офицеры! Настало время наших егерей и партизанов. Мы хорошо все помним, что Черниговская область – край партизанской славы! Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" – подытожили военные.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нежинском районе Черниговской области сбили российский беспилотник.

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