Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что украинские военные демонстрируют высокий уровень совместимости с подразделениями стран-членов НАТО.

В рамках международных учений "Объединенные усилия-2021" состоялись тренировки с привлечением реактивных артиллерийских систем "Град" и "Гиацинт".

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"На одном из общевойсковых полигонов на Приазовье с целью снижения наступательного потенциала условного противника реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение по подразделениям врага. Этим артиллеристы также нарушили систему ПВО противника и способствовали действиям противодесантного резерва", - информируют в Минобороны.

Также сообщается, что пушки калибра 152 мм "Гиацинт" применили по условному командному пункту противника с целью нарушения его системы управления.

В дальнейшем минометная батарея с временных огневых позиций осуществила поддержку контрнаступательных действий общевойскового резерва.

"В ходе практических действий в рамках "Объединенных усилий-2021" учтены современные подходы к применению войск (сил) государств-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - подчеркивается в сообщении.

Также Минобороны сообщает, что глава ведомства Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ознакомились с ходом проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" в Международном центре миротворчества и безопасности (с. Старичи Львовской области).

По словам министра обороны, "Объединенные усилия-2021" продемонстрировали высокий уровень совместимости ВСУ с подразделениями вооруженных сил государств-членов НАТО.

Таран отметил, что украинские военнослужащие способны совместно с иностранными коллегами планировать, анализировать ход боевых действий, получать разведывательную информацию, обмениваться ею и использовать ее для успешного выполнения задач.

В ведомстве напоминают, что стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" подготовлены полностью по стандартам НАТО, начиная от начальной конференции, которая была проведена в январе, и заканчивая отработкой всех планировочных документов, которые касаются этих учений.

Как сообщал УНИАН, стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" начались 22 сентября. Они проходят в Украине с участием 15 стран. Военные маневры продлятся до 30 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая