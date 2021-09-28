В рамках международных учений "Объединенные усилия-2021" состоялись тренировки с привлечением реактивных артиллерийских систем "Град" и "Гиацинт".
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.
"На одном из общевойсковых полигонов на Приазовье с целью снижения наступательного потенциала условного противника реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение по подразделениям врага. Этим артиллеристы также нарушили систему ПВО противника и способствовали действиям противодесантного резерва", - информируют в Минобороны.
Также сообщается, что пушки калибра 152 мм "Гиацинт" применили по условному командному пункту противника с целью нарушения его системы управления.
В дальнейшем минометная батарея с временных огневых позиций осуществила поддержку контрнаступательных действий общевойскового резерва.
"В ходе практических действий в рамках "Объединенных усилий-2021" учтены современные подходы к применению войск (сил) государств-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - подчеркивается в сообщении.
Также Минобороны сообщает, что глава ведомства Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ознакомились с ходом проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" в Международном центре миротворчества и безопасности (с. Старичи Львовской области).
По словам министра обороны, "Объединенные усилия-2021" продемонстрировали высокий уровень совместимости ВСУ с подразделениями вооруженных сил государств-членов НАТО.
Таран отметил, что украинские военнослужащие способны совместно с иностранными коллегами планировать, анализировать ход боевых действий, получать разведывательную информацию, обмениваться ею и использовать ее для успешного выполнения задач.
В ведомстве напоминают, что стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" подготовлены полностью по стандартам НАТО, начиная от начальной конференции, которая была проведена в январе, и заканчивая отработкой всех планировочных документов, которые касаются этих учений.
Как сообщал УНИАН, стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" начались 22 сентября. Они проходят в Украине с участием 15 стран. Военные маневры продлятся до 30 сентября.
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