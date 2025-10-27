Эксперт объяснил, почему ВСУ бьют сейчас именно по Подмосковью.

Вряд ли в ближайшее время Украина будет осуществлять атаки по Москве, потому что это просто пока не нужно, в то же время Подмосковье остается важной целью. Об этом военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал в эфире Радио НВ.

"Можно сказать, что кольцо вокруг Москвы сжимается. Но не думаю, что в ближайшее время мы будем делать прорывы именно внутрь Москвы. Потому что просто не надо. Пока что задача - там по Подмосковью (наносить удары), по тем интересным объектам, на которых работает много высококвалифицированного инженерного персонала, и которые делают "импортозамещающие" вещи. Тогда, когда это повыносим, тогда будет стоять вопрос... Возможно в какой-то момент мы решим: хорошо, теперь можно уже поиграть, посмотреть, сколько долетит до Кремля", - прокомментировал Дикий.

По его словам, сейчас ведется плановая работа именно по Подмосковью и сейчас под ударами уже ближнее Подмосковье.

"По Москве мы летали когда-то давно, когда надо было в принципе продемонстрировать, что в любую игру можно играть вдвоем. Тогда Москва-Сити стало то ли случайной жертвой, то ли не случайной. С тех пор мы, собственно, внутри Москвы себе целей не определяли. Пока что для нас это было бы слишком затратно. Москва действительно неплохо защищена ПВО. И для того, чтобы демонстративно бахнуть, условно выбить стекла в Кремле, мы технически это можем, но на это придется потратить такое количество дронов, что гораздо рациональнее это же количество потратить на объекты менее символические, но зато гораздо более практичные. На заводы, на склады и т.п.", - пояснил эксперт.

Он отметил, что удары по Подмосковью - это не какие-то символические акты, чтобы показать, что мы до российской столицы добрались, это этап системной работы.

"Дошла очередь до тех заводов, которые расположены в Подмосковье. А здесь интересно то, что чем ближе к Москве, тем больше интересных объектов российской оборонной промышленности. Если много тяжелых производств, например, которые работают со взрывчаткой, с тяжелым металлом, они вынесены, но много технологических производств - все что связано с оптикой, электроникой, с более такими тонкими вещами, где требуется квалифицированный инженерный персонал - такие производства сконцентрированы в Подмосковье. Сейчас дошла их очередь", - отметил Дикий.

Также он добавил, что ведется работа и по аэродромам в Подмосковье, которые использует стратегическая авиация оккупантов во время массированных обстрелов Украины, а также где "обкатывают" различные "аналоговнетные" изделия.

Атаки дронов на Москву

Как сообщал УНИАН, вчера российские каналы сообщили об атаке беспилотников на Москву и область. Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил атаку. По его словам, несколько беспилотников, летевших на Москву, были сбиты в Московской области.

Москвичи же сообщали, что слышали звуки взрывов и в самой столице РФ.

Военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что удар беспилотников по Подмосковью, по неподтвержденной пока информации, - превентивный удар украинцев на подготовку россиян к массированному ракетно-дроновому удару.

