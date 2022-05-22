Парламент утвердил указы президента.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до конца августа.

Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, парламент утвердил указ президента, согласно которому военное положение продолжается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.

"За" проголосовало 320 депутатов.

Так же Рада продлила всеобщую мобилизацию до 23 августа. Парламент утвердил соответствующий указ президента 315 голосами.

Общая мобилизация продлится еще 90 дней - до 23 августа.

18 мая в Верховную Раду были внесены президентские проекты закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7389), а также "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7390), которыми предлагается продлить военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа.

Как писал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения. С тех пор его продлевали на месяц.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телемарафона объяснил, что решение продлить действие сразу на 3 месяца обусловлено тем, что для контрнаступления необходимо больше времени, чем для обороны.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление - это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - пояснил Вениславский.

При этом он указал, что Верховная Рада отменит военное положение, если украинские военные смогут освободить территорию Украины от российских оккупантов менее чем за три месяца.

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