Матяш предложил сделать разный подход к оценке действий конкретных лиц.

Если военнослужащий совершил самовольное оставление части (СЗЧ), покинув учебный центр, он больше не должен являться гражданином Украины. Такое мнение высказал офицер ВСУ Александр Матяш в эфире канала "Прямий".

"Я бы сделал разный подход к оценке действий конкретных лиц... Если человек сбежал с учебного центра, он отрицает то, что он готов защищать Украину", - сказал он.

Матяш добавил, что за СЗЧ военнослужащих нужно лишать банковских карточек и гражданства Украины.

"Минус карточки, минус гражданство. Пусть (военнослужащий в СЗЧ - УНИАН) едет в Беларусь. Даже можно под границу вывезти, пусть сам переходит", - заявил офицер ВСУ.

Матяш считает, что подход к подготовке бойцов нужно изменить. По его словам, около 30% - это люди, которые принимают то, что они будут воевать, а еще 60% - люди, которые еще не определились. Он подчеркнул, что последнюю категорию людей нужно "перенастраивать".

Из СЗЧ возвращаются десятки тысяч бойцов

Ранее начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий рассказал, что некоторые военнослужащие после СЗЧ возвращаются в свою часть, но очень много бойцов перешли в другую бригаду. По его словам, люди, которые совершили СЗЧ, увидели разрыв в обществе.

Швыдкий отметил, что сейчас многие люди, которые ранее по разным причинам совершили самовольное оставление части, уже возвращаются в армию.

