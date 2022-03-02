Действующая власть сотрудничать с оккупантами не будет.

На территорию Балаклеи Харьковской области вошли вражеские войска.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Иван Столбовой.

Столбовой заверил, что на сторону оккупантов ни он, ни другие представители действующей местной власти переходить не будут. В то же время мэр остается в Балаклее.

"На территорию Балаклейской общины зашли российские войска. Балаклейская городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, и никуда убегать не буду", - заявил Столбовой.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

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