Владимир Горбач говорит о риске усиления провокаций со стороны россиян.

Поляки морально не готовы к полноценной военной кооперации с украинцами, и так будет продолжаться, пока россияне не усилят давление. В то же время, ситуация разворачивается очень быстро, и поэтому уже осенью война может выйти за пределы украино-российского конфликта. Об этом в интервью УНИАН рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

У него спросили, не стоит ли Украине предложить соседям помощь, которая может выражаться в обучении польских военных противодействовать угрозе российских БПЛА. Он пояснил, что подобные предложения уже звучали со стороны Украины, которая имеет широкий опыт противодействия российской агрессии на новом технологическом этапе. Также Украина готова помочь создать систему оповещения о воздушных атаках.

"Поэтому, с одной стороны, мы действительно должны это предлагать и, думаю, польская сторона должна была бы этим воспользоваться. Но, с другой стороны, мне кажется, наши полушутливые предложения предоставить нашим западным соседям гарантии безопасности от Украины, не воспринимаются. Они морально-психологически не готовы и могут рассматривать такие предложения даже как попытку втянуть их страны в войну. Поэтому, мол, лучше держаться подальше, вдруг все пройдет и война их не заденет", - сказал он.

По словам эксперта, изменить такой ход событий могут действия самой России, если она перейдет на следующий этап эскалации, "применяя БПЛА, ракеты с боевыми частями, с серьезными разрушениями и, вероятно, жертвами". В таком случае, говорит он, осознание опасности достигнет такого уровня, чтобы войти в настоящую кооперацию по безопасности с Украиной.

"Однако ситуация разворачивается очень быстро, и эта осень действительно может быть решающей, даже судьбоносной, потому что война может выйти за пределы российско-украинской физически и приобрести совсем другой масштаб и измерение", - пояснил Владимир Горбач.

По его мнению, сейчас Китай является стратегическим партнером Российской Федерации в деле разрушения западного мирового порядка, или Pax Americana (американского мира, - УНИАН).

"То, что Путин по возвращению из Пекина набрался большей наглости, даже смелости - это тоже "медицинский" факт. Даже ракетная атака на здание украинского правительства, в принципе, демонстрирует выход на какой-то новый этап", - сказал он.

Оборонное сотрудничество Украины и Польши - что известно

Напомним, что министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сказал, что Польша готова к расширению военного сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет об оборонном секторе и двустороннем финансировании через инструмент Европейского Союза SAFE, в котором Польша стремится стать крупнейшим бенефициаром и получить 47 миллиардов евро. По словам Сикорского, некоторые из этих средств будут использованы на совместные проекты с Украиной.

В Минобороны Польши рассказали, что уже договорились с Украиной об обучении своих военных в сфере беспилотных и противодронных систем. По данным Министерства, украинские военные будут обучать поляков в учебных центрах на территории Польши.

