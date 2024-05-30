Враг осуществил пуски в районе Энгельса.

Российские оккупационные войска в очередной раз подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Зафиксированы пуски крылатых ракет.

"Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Видео дня

Обновлено 03:53: Первая группа крылатых ракет – в Сумской области, летит в направлении Полтавщины и Черниговщины.

Обновлено 03:34: Ракетная опасность в северных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС, сообщили в ВС ВСУ.

Обновлено 03:21: В Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях объявлена ​​ракетная опасность.

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так:

Отметим, что ранее в Воздушных силах сообщали о взлете 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ). Кроме того, уже несколько часов российские оккупационные войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 30 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под ударом был как сам Харьков, так и Харьковский район.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов Харькова. Впоследствии он заявил, что на месте прилета возник пожар пожар, перебит газопровод. Пострадали и окружающие дома – много выбитых окон. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

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