Вражеские борты вылетели с аэродрома "Оленья".

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска подняли в небо стратегическую авиацию. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", – говорится в сообщении.

"Николаевский Ванек" ранее сообщал о взлете около 5 бортов Ту-95МС. В районе Энгельса они будут около 02:00 – 02:50.

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"Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:40 -–03:30. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 03:30 – 04:10. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:40 – 05:20", - написал он, отметив, что время "очень приблизительное, с большой погрешностью".

Стоит добавить, что уже несколько часов продолжается атака ударными дронами.

Атаки РФ по Украине с самолетов Ту-95МС

Последний раз Россия задействовала самолеты стратегической авиации Ту-95МС для ударов по Украине в ночь на 26 мая. Тогда враг задействовал и ракеты "Кинжал", а также "Шахеды".

Той ночью украинская ПВО уничтожила 12 крылатых ракет и 31 БПЛА противника. Сбитие происходили в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

Сбить не смогли только две ракеты – "Кинжал". Эффективно противодействовать могут только системы Patriot, а в Украине их недостаточно, пояснили в Воздушных силах ВСУ.

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