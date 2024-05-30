Оккупанты нанесли по Харьковской области по меньшей мере пять ударов.

Ночью 30 мая российские оккупационные войска нанесли удары по Харьковской области. В Харькове и за его пределами были слышны взрывы.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, оккупанты нанесли по Харьковской области по меньшей мере пять ударов. Часть – по населенным пунктам Харьковского района.

В то же время глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что россияне обстреляли территорию громады.

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"Обстрел громады. 5 взрывов. Будьте осторожны", – написал он.

Информации о возможных разрушениях и о том, есть ли в результате атаки пострадавшие, пока нет.

Обновлено: Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрелы Харькова

25 мая российские оккупационные войска ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30. В помещении на момент атаки находились люди.

29 мая стало известно, что поисковые работы на пепелище "Эпицентра" завершены. Погибло 19 человек – полиция идентифицировала всех жертв российской атаки.

Известно, что личности части погибших пришлось устанавливать с помощью ДНК-экспертизы. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы.

В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Пострадали более 50 человек.

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