Журналист увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом и понял, насколько сильно провалился план Путина.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди разбитой техники оккупантов под Харьковом были и автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки.

Об этом Бутусов сообщил на своей странице в Facebook.

"Они были уверены, что после того, как зайдет огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать", - подчеркнул журналист.

"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина", - добавил он.

Напомним, под Харьковом украинские военные разбомбили 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ. Как рассказал побывавший на этом месте журналист Юрий Бутусов, расчет ПТРК "Джавелин" уничтожил российскую САУ 2С3 "Акация", машина "разлетелась на атомы" вместе с экипажем.

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