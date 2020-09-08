На месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

На Донбассе двое военных получили боевые ранения в результате подрыва на ПМН-2.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

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Отмечается, что обоим бойцам оказали первую медицинскую помощь; их госпитализировали в больницы.

«Состояние их здоровья - удовлетворительное», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

За прошедшие сутки боевики один раз нарушили мирные договоренности, вступившие в действие 27 июля.

Обострение на Донбассе: что случилось

В течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: Яна Ставская