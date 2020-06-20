Украинские военные уничтожили двоих и ранили троих оккупантов в ответ на обстрелы

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", недалеко от Крымского, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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По украинским защитникам, которые выполняют задачи у населенного пункта Шумы, враг выпустил 8 мин из минометов калибра 82 мм. Впоследствии захватчики неоднократно осуществили обстрелы наших воинов возле населенного пункта Орехово, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наших защитников на подступах к Хутору Свободному враг дважды обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, агрессор применил возле этого населенного пункта гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", вблизи Славного, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили врага прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили по меньшей мере трех оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

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