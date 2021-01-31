Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На протяжении текущих суток на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Приазовье, недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

«Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «КРЫЛО», но умелыми действиями наших защитников БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение», - говорится в сообщении.

По данным штаба, возле Лебединского российско-оккупационные войска произвели провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, добавили в пресс-центре.

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Автор: Тамара Отовская