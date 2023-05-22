Высокий представитель ЕС надеется, что Украина быстро получит эти самолеты западного производства.

Обучение экипажей украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16 уже начались.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

В частности, высокий представитель ЕС считает хорошей идеей решение лидеров саммита "Большой семерки" подготовить почву для предоставления Украине истребителей F-16.

Видео дня

"Учения украинских пилотов уже начались. Это первое, что надо сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем обеспечить Украину этим типом вооружения", - сказал Боррель.

Отдельно он сказал, что сегодня Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине, и в частности, на повестке дня будет рассматриваться такие темы как новый пакет санкций и новый транш на вооружение для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Боррель добавил, что в вопросе санкций обсуждение будет касаться мер, направленных на предотвращение обхода ранее введенных ограничительных мер.

Страны ЕС инициировали программу обучения украинских пилотов

Как сообщал УНИАН, пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми самолетами - Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Позже Португалия тоже решила присоединиться к программе обучения украинских пилотов и механиков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство планирует начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 "этим летом", чтобы "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно в будущем".

21 мая американский президент Джо Байден на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил ему о планах США начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

Зеленский выразил уверенность в том, что Украина получит боевые самолеты от стран-партнеров. Президент уточнил, что пока неизвестно, о каком именно количестве может идти речь.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Украина получит 40-60 боевых самолетов, и, скорее всего, это будут американские истребители F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: