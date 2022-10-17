Совет ЕС также принял решение о предоставлении еще 500 млн евро для обеспечения оружием ВСУ.

Совет Евросоюза принял решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине под названием EUMAM Ukraine.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Целью миссии является содействие повышению потенциала Вооруженных сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении.

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В ответ на запрос Украины о военной поддержке, миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, которые содействуют проведению подготовки.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих затрат на этот период составит почти 107 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Совет ЕС также принял решение о выделении еще 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира с целью дальнейшей поддержки возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины.

Шестой транш доведет общий вклад ЕС в рамках фонда для Украины до 3,1 млрд евро.

Объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, отвечает текущим приоритетам, определенным украинским правительством: 490 млн евро предназначено на военную технику, а 10 млн евро для обеспечения оборудованием и материалами, такими как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.

Кроме того, средства также позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, уже переданной Украине государствами-членами ЕС.

Напомним, 15 октября в СМИ появилась информация о том, что вскоре ЕС объявит о создании миссии по обучению тысяч украинских военнослужащих в Европе и выделит еще около полумиллиарда евро на закупку оружия для Украины. Отличие этой инициативы заключается в том, что она будет коллективной с централизованной командной структурой под эгидой ЕС.

Обучение украинских военных

НАТО начало готовить военных инструкторов в Украине после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. В Североатлантическом альянсе считают, что подготовка инструкторов является наиболее эффективным способом помочь Вооруженным силам Украины, поскольку при этом не нужно, чтобы войска, необходимые для ведения боевых действий, покидали страну.

После начала войны в Украине о масштабной программе подготовки украинских военных объявила Великобритания. К этой инициативе присоединились еще несколько европейских стран.

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