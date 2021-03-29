По словам Арестовича, пока о выходе из режима перемирия речь не идет.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что результаты переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе должны быть к 30 марта.

Читайте такжеКулеба призвал мир отреагировать на убийство Россией четырех украинских бойцов на ДонбассеОб этом он рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Точно знаю, что консультации идут и сейчас тоже, и они будут идти завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день – заседание подгрупп, в среду – на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что – пока неизвестно", - сказал он.

По словам Арестовича, члены группы пока соблюдают принцип конфиденциальности.

"Мы не будем поступать, как россияне, которые через "Коммерсант" сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верны дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения", - отметил советник делегации.

Также он рассказал, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.

"Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня – это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный – по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеохватывающему (перемирию — ред.)", - сказал Арестович.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Людмила Жерновская