Пилот рассказал, как отработал в тот день.

Украинский пилот F-16 установил рекорд - впервые в истории в противовоздушном бою сбил шесть крылатых российских ракет, две из них - авиационной пушкой. Об этом говорится в интервью с пилотом, которое обнародовало командование Воздушных сил ВС Украины.

В нем рассказывается, что украинский пилот F-16 во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года сделал невероятное. В частности, впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника.

"Все что-то впервые происходит... Попробовал, получилось!", - сказал пилот.

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Автор статьи, бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что утром 13 декабря была массированная воздушная атака оккупантов - Украину атаковали почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Пилот рассказал, как отработал в тот день.

"Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!", - сказал он.

Речь идет о том, что под крыльями F-16 - всего четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух" - среднего и ближнего радиуса действия. Сначала пилот использовал ракеты с большей дальностью, затем ему пришлось сблизиться до около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия. Летчик отметил:

"Подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЭБом", но это им не слишком помогло. Первый пуск - цель сбита, второй - тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел собственными глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается... Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям собрату на Су-27".

Когда он, согласно приказу, отошел в определенный район, на его курс вышла еще одна ракета, которую враг вероятно, запустил на Киев. На тот момент из вооружения на F-16 осталась лишь скорострельная авиационная пушка, которой он попал по скоростной цели. При этом это была крайне опасная задача - нужно было подлететь ближе к ракете, а в случае детонации боевой части в 450 кг есть большой риск для самолета. Более того, оказалось, что ракет было две.

"Летели "этажеркой", рядом друг от друга. Противник часто запускает их в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь близко друг от друга, чтобы противник видел их как одну цель. Ну, собственно, в тот день я, пожалуй, поставил рекорд... Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем собратьям, которые ушли в вечный полет, так и не дождавшись F-16 в украинском небе", - констатирует летчик.

Как отмечается, в США сбивать воздушные цели авиационной пушкой украинские пилоты учились исключительно на тренажерах. Ранее в реальном полете украинские пилоты F-16 пушку против ракеты не применяли.

"По результатам объективного контроля имеем стопроцентное подтверждение факта, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбивает шесть крылатых ракет, две из них - авиационной пушкой. И делает это - украинец!", - отмечает автор.

Война в Украине - какие новые достижения ВСУ

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2024 года впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Это произошло во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. В частности, в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Сначала говорилось, что аналогичный вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования. Впоследствии в ГУР Минобороны Украины уточнили, что уничтожены две такие машины врага. По данным украинских спецслужб, оккупанты "смущены" попаданиями по вертолетам.

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