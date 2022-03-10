В НАЗК заявили, что Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил письмо-благодарность министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу.

Об этом сообщается на сайте агентства.

В письме Глава НАЗК выражает благодарность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопление на границе".

"Участвуя в системной работе по хищению бюджетных средств, Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины", - говорится в сообщении.

Среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" российских войск в частности указаны следующие:

защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, которые были одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения данного транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней.

"Как орган, ответственный за выявление и предотвращение конфликта интересов, не смогли пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были скрыты памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в воинских подразделениях", - сказано в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: