Почти 350 заключенных уже были освобождены согласно новому закону, который позволяет им служить в обмен на возможность условно-досрочного освобождения.

Украина начала освобождать осужденных для службы в армии, что является частью более широкой попытки восстановить Вооруженные силы, истощенные более чем двухлетней войной и напряженные непрерывными нападениями России. Об этом говорится в материале The New York Times.

Так, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с законом, принятым на прошлой неделе. Он позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.

При этом, по словам чиновника, сейчас судебные органы рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на данный момент. А всего до 20 тысяч таких претендентов, включая лиц, находящихся в СИЗО, могут присоединиться к сотням тысяч солдат, которые уже служат в украинской армии.

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"Эта политика перекликается с практикой, которую широко использует Россия для укрепления своих войск, но несколько отличается. Российская программа открыта для заключенных, осужденных за насильственные преступления, тогда как украинский закон не распространяется на лиц, осужденных за два или более убийства, изнасилования или другие тяжкие преступления", - пишет СМИ.

Малюська уточнил, что лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено, если преступление не было совершено с отягчающими обстоятельствами, такими как сексуальное насилие.

"Есть определенное сходство, но я не могу сказать, что это то же самое, что сделала Россия", - сказал министр.

Издание напоминает, что ранее во время войны Украина высмеивала попытки России вербовать пленных в обмен на условно-досрочное освобождение. Но поскольку конфликт длится уже третий год и украинские силы сражаются по всей линии фронта, Киеву крайне нужно больше солдат.

"Дефицит солдат - естественно, трудности с призывом простых граждан - вот главные причины принятия закона", - констатировал Малюська.

Мобилизация осужденных в Украине

22 мая Хмельницкий горрайонный суд освободил еще полсотни желающих идти воевать. Это преимущественно молодые мужчины, осужденные за кражи.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизацию заключенных. Согласно документу, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления - в частности, умышленное убийство, изнасилование и сексуальное насилие.

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