Это преимущественно молодые мужчины, осужденные за кражи.

Хмельницкий горрайонный суд 22 мая удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы, которые поступили от Райковецкой исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что рассмотрение представлений происходило в открытых судебных заседаниях в режиме видеоконференций, во время которых судьи имели возможность пообщаться с осужденными.

В частности, суд установил, что написание соответствующих заявлений осужденными было добровольным.

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"Как рассказали некоторые мужчины, они изъявляли желание служить и оборонять страну еще при рассмотрении их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена. Вместе с тем, по словам осужденных, в исправительной колонии остается большое количество лиц, которые освобождаться таким образом не желают", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда добавили, что подавляющее количество добровольцев - это молодые мужчины, осужденные в основном за имущественные преступления, а именно, кражи. Во время судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы не имеют, однако выражали уверенность, что смогут овладеть ими достаточно быстро.

"Многие осужденные во время видеоконференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией", - сообщили в суде.

Там пояснили, что добровольцев из числа осужденных после вступления решения в законную силу (не позднее чем через 24 часа) представители Национальной гвардии Украины будут доставлять в Хмельницкий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы в определенной для них воинской части.

Кроме того, суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Мобилизация заключенных в Украине - детали

17 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

21 мая Хмельницкий горрайонный суд освободил от отбывания наказания первых двух заключенных, которые выразили желание идти в армию.

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