Оккупанты используют эту базу для ударов по Украине.

Силы обороны Украины поразили самолеты на аэродроме Саваслейка в России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области РФ", - заявили в штабе.

Говорится, что оккупанты используют этот аэродром для ударов по территории Украины. Именно с этого военного объекта взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

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По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага - вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

"Результаты боевой работы уточняются", - добавили военные.

Удары Украины по РФ

В Чебоксарах Чувашской республики РФ поражен завод "ВНИИР-Прогресс". По данным местных властей, беспилотники упали на территории предприятия, из-за чего принято решение о приостановлении производства.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение этого военного объекта, на котором производят навигационное оборудование. В частности завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в том числе в ударных БпЛА типа "шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб и тому подобное. Известно, что после "падения" дронов на территории "ВНИИР-Прогресс" вспыхнул пожар.

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