Бывший командир роты батальона "Айдар" отмечает, что у Украины появились ракеты "воздух-воздух", которые бьют на расстояние 160 км.

Сбитие Украиной российского Су-35 с помощью западного истребителя F-16 на Курском направлении имеет много положительных аспектов. Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

"Это на самом деле большой успех наших Воздушных сил", - подчеркнул он. По его словам, заявления некоторых экспертов, что мы впервые сбили с помощью F-16 российский самолет последнего их поколения не совсем точное, потому что такие сбития были в Сирии, хотя от этого результат "хуже не становится".

"Сбитый Су-35 это классическое 4 поколение российского самолета, который обвешан оружием снаружи, которое прямо сияет на экранах радаров", - добавил он. При этом отметил, что на самом деле воюют не поколения, а реальные самолеты, реальные пилоты и главное - их вооружение.

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"Для меня самое приятное в этом сообщении о сбитии самолета на Курщине было то, чем его сбили. В чем была суперсила российской авиации в этой войне? В том, что ракеты "воздух-воздух" российских самолетов били на значительно большую дальность, чем наши. Мы потеряли и немало машин, но главное, что мы потеряли немало очень хороших пилотов, реально асов в дни битвы за Киев, когда над столицей и Киевщиной происходили воздушные бои, потому что у нас ракеты были дальностью максимум 40 км, а у россиян до 100 км", - отметил Дикий.

Он подчеркнул, что ключевое в сбитии Су-35 над Курщиной в том, что он поражен ракетой "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, дальность которой 160 км. "Если в наших Воздушных силах наконец появилась "длинная рука", то это повлияет далеко не на один воздушный бой. Это может быть ключом к одной из ключевых наших проблем - проблеме КАБов. Собственно россияне до сих пор безнаказанно запускали КАБы, потому что они летят на 60 - 70 км, а последние модификация, которые они только испытывали до 90 км, нам соответственно нечем было достать. Теперь, если у нас есть ракеты "воздух-воздух" на 160 км, то это абсолютно меняет расклад - теперь каждый вылет на бомбардировку будет уже не прогулкой для россиян, как до этого, а уже рискованным боевым вылетом", - отметил Дикий.

Сбитие российского Су-35: подробности

Как сообщал УНИАН, Украина впервые сбила российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16.

По информации Bild, воздушный поединок состоялся 7 июня над северо-востоком Украины. В рамках обороны Сумской области Воздушные силы Вооруженных сил Украины использовали самолеты для бомбардировки позиций врага внутри страны и в российской Курской области.

В ответ на это россияне направили в бой современный Су-35. Однако пилот российского истребителя попал в засаду. Вместе с F-16 Украина подняла в воздух шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил вражеский самолет за 200-300 км до границы и передал координаты F-16.

По данным издания, украинский F-16 запустил ракету AIM-120, которая сбила Су-35 недалеко от города Коренево в Курской области. Российский пилот успел катапультироваться, а украинские истребители вернулись на базу без потерь.

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