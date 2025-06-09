Губернатор Калифорнии называет незаконным развертывание Трампом Национальной гвардиив Лос-Анджелесе.

В Лос-Анжелесе уже третий день продолжаются масштабные и жестокие протесты против иммиграционного контроля президента Дональда Трампа, на улицах города развернуты войска Национальной гвардии Калифорнии.

Как пишет Reuters, Нацгвардия охраняла здания федерального правительства, пока полиция пыталась подавить митинги. При этом видео, снятые на улицах города, показывают, что протестующие бросают в полици. бетонные обломки и бутылки. Сообщается о задержании около четырех десятков человек.

При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что попросил администрацию Трампа отозвать свой приказ о размещении Национальной гвардии в округе Лос-Анджелес, назвав это незаконным.

Видео дня

В интервью MSNBC Ньюсом заявил, что планирует подать в суд на администрацию из-за размещения, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов. Он обвинил Трампа в попытке спровоцировать кризис и нарушении суверенитета штата Калифорния. "Это действия диктатора, а не президента", — написал он в посте на X.

В сообщении в социальных сетях в воскресенье Трамп назвал демонстрантов "жестокими, мятежными толпами" и сказал, что он поручил своим должностным лицам "принять все необходимые меры", чтобы остановить "беспорядки".

"Если мы увидим опасность для нашей страны и наших граждан, это будет очень, очень жестко с точки зрения закона и порядка", — сказал Трамп.

В то же время, указывает Reuters, Трамп пока не применил Закон о восстании, который уполномочивает президента задействовать армию США для подавления таких событий, как гражданские беспорядки.

На вопрос в воскресенье, рассматривает ли он возможность сделать это, он ответил: "Это зависит от того, будет ли восстание".

Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов мобилизовать действующие войска, "если насилие продолжится" в Лос-Анджелесе, заявив, что морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне находятся в "повышенной готовности".

Трамп пообещал депортировать рекордное количество людей из страны нелегально и закрыть границу США и Мексики, поставив перед Иммиграционной службой задание арестовывать не менее 3000 мигрантов в день. По данным переписи, значительная часть населения в демократическом Лос-Анджелесе — испаноязычные и иностранцы.

Протесты в США

Ранее Трамп распорядился направить бойцов Нацгвардии для восстановления порядка в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению Белого дома, будут развернуты по меньшей мере 2000 военнослужащих Национальной гвардии "на 60 дней или по усмотрению министра обороны".

Позже он похвалил войска Национальной гвардии, а также заявил, что запретит протестующим носить маски.

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