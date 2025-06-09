Мнение аналитиков и экономистов разошлись.

Курс валют волнует украинцев, которые хотят не только сберечь, но и приумножить свои средства. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас и что принесет большую прибыль.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что спрос на доллар снижается, а на евро растет, но не стоит продавать американскую валюту и покупать европейскую.

"Доллар по-прежнему остается ведущей мировой валютой. Диверсифицировать портфель денежных инвестиций нужно, но долларов в нем должно быть не менее 30–40%", - советует эксперт.

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При этом эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что покупка евро имеет смысл из-за ситуации вокруг пошлин США в отношении европейских товаров.

"У меня пока нет оптимистических ожиданий по поводу положительных итогов для Евросоюза по поводу существенного уменьшения таможенных тарифов. Если так произойдет, курс евро может взлететь очень высоко. И те, кто купил евро по 47,50-48 гривень, могут быстро оказаться в выигрыше", - объяснил Пендзин.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует все же покупать доллары, пока курс ниже 42 гривень, ведь вряд ли будет дешевле.

Что касается продажи валюты, то все эксперты не советуют этого делать без крайней необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 15 июня

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс валют до 15 июня по-прежнему будут изменчивыми, но никакой угрозы не будет.

По его словам, на следующей неделе ситуация останется в пределах нескольких предыдущих - курс доллара будет колебаться в пределах коридора 41,6-41,9 гривни.

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