Также там были зафиксированы позиции средств ПВО.

Российские оккупанты построили укрепленные ангары для беспилотников на авиабазе "Халино" в Курской области. Спутниковые снимки этих ангаров опубликовал проект "Стратегическая авиация РФ".

На фото можно увидеть, что на территории аэродрома построено большое количество защищенных укрытий для авиатехники.

Аналитики добавили, что по состоянию на 26 октября вне ангаров находились только один МиГ-29 и вертолет Ми-8.

Также возле аэропорта зафиксированы позиции средств ПВО и вероятно пусковая установка для ударных беспилотников.

"Во время ракетного обстрела 28 сентября противник применил 2х КР "Бандероль" с управляемого БпЛА "Орион", который выполнил взлет с этого аэродрома. Сейчас эти БпЛА находятся в ангарах, ведь их цена почти как у реактивного самолета или треть от цены МиГ-29", - отметили в сообщении проекта.

По словам экспертов, в ангарах, скорее всего, находятся российские ударные дроны, которые всего за несколько минут могут доставляться к пусковой установке и запускаться по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о боях в Покровске. По его словам, именно на этом направлении больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность.

Он отметил, что каждый результат Сил обороны Украины на Покровском направлении - это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства.

В то же время военный эксперт и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов, но несет огромные потери. Он отметил, что у этих частей низкий уровень подготовки.

По словам Братчука, на Приднепровском направлении на Херсонщине российские оккупанты не могут закрепиться даже на островах, а потому основные усилия они сосредотачивают в Донецкой области.

