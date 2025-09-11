В районе села Меловое противник пытался прорваться через государственную границу.

Украинским подразделениям удалось остановить продвижение российских войск в городе Купянск и зачистить участки, где оккупанты пытались закрепиться. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Еспресо.

По его словам, на северо-западных окраинах Купянска Силы обороны взяли под огневой контроль места, где противник пытается переправлять живую силу через реку. Россияне используют натянутый трос и лодки или плоты вместо штатной понтонной переправы, что затрудняет их попытки. Однако в то же время, добавил военный, позволяет противнику выполнять задачи по доставке живой силы,

"На текущий момент наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине. Нужно понимать, что в городе Купянск Силам обороны удалось блокировать противника и зачистить его в тех местах, где они предварительно смогли инфильтроваться. На северо-западных окраинах города также взять под огневой контроль те места, где враг массово пытается переправляться с левого на правый берег", - сказал Федоренко.

Он также отметил, что сегодня ночью продолжались тяжелые бои в районе населенного пункта Меловое. Там враг пытался прорваться через государственную границу южнее села.

"Противник перешел линию государственной границы... В результате Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние", - отметил военный.

Купянское направление

Напомним, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Купянск-Узловой остается значимой целью российских оккупантов. По словам Дикого, это чрезвычайно важный логистический узел, который враг пытается "отжать" с 2023 года, после контрнаступления ВСУ.

Как пояснил ветеран, если противник захватит соответствующий участок, то получит значительные возможности железнодорожной логистики в прифронтовой зоне - на всей линии фронта Харьковщины-Луганщины. Дикий объяснил, что особенностью армии РФ является зависимость от железнодорожного сообщения.

