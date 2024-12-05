Утверждается, что в результате взрыва были повреждены некие ворота на полигоне.

Украинский беспилотник атаковал российский военный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Именно оттуда оккупанты запускали по Днепру ракету "Орешник". Об этом пишут российские паблики.

"Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области — то самое место, откуда в Днепропетровск запускали новую ракету средней дальности "Орешник", – пишет один из лояльных Кремлю телеграм-каналов.

Утверждается, что местная система ПВО сбила дрон в нескольких метрах от въезда на территорию. В результате "взрывная волна" повредила ворота.

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Удар "Орешника" по Днепру

Как писал УНИАН, утром 2 ноября российские оккупанты впервые применили по территории Украины тип ракет, который ранее в этой войне не применялся. По оценкам разных экспертов, это была либо межконтинентальная баллистическая ракета, либо ракета средней дальности. Пролетев 800 км от полигона Капустин Яр под Астраханью до Днепра, ракета выпустила несколько боевых блоков, каждый из которых ударил по земле отдельно.

Однако никаких существенных разрушений этот удар не причинил. Как в итоге выяснилось, ракета, предназначенная для нанесения ядерных ударов, была снаряжена кинетической боеголовкой. Проще говоря, вместо взрывчатки ракета сбросила на Днепр несколько кусков металла, которые причинили локальный ограниченный ущерб, как любой другой объект, падающий с большой высоты.

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