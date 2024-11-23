Немецкий аналитик отметил, что это была пропагандистская и политическая, а не военная акция.

Ударившая по Днепру межконтинентальная баллистическая ракета РФ не вызвали взрывов и разрушений на земле. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он изучил различные видео атаки на завод "Южмаш" в Днепре и сделал вывод, что для удара по городу россияне использовали модификацию ракеты РС-26 "Рубеж".

При этом он отметил, что по данным украинских военных, Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету. А Путин заявил, что эо была новая экспериментальная ракета средней дальности "Орешник".

Видео дня

Аналитик отметил, что множество камер наблюдения зафиксировали так называемые суббоеприпасы, то есть РС-26 при возвращении в нижние слои атмосферы. "Эти ужасающие кадры показывают, как из неба через облака падают шесть ракет", - написал Репке.

Он отметил, что особенность в том, что это была тестовая версия ракет РС-26, в которой не было взрывчатки, то есть боевой части. "Была подмена с такой же массой и размерами, которая должна была симулировать ядерный заряд. Это доказывает, что это была пропагандистская и политическая, а не военная акция. Внутри не было ни ядерного заряда, ни взрывчатки. Потому ущерб незначителен. Мы не видим взрывов, только кинетическую энергию от падения с высоты", - объяснил Репке.

Удар по Днепру баллистикой

21 ноября РФ запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа. Россия запустила эту МБР с полигона Капустин Яр Астраханской области.

В то же день президент Владимир Зеленский заявил, что в День Достоинства и Свободы Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире.

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