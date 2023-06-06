Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказался ряд энергообъектов Херсонской области, отмечает Минэнерго.

Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов на Херсонщине, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для Запорожской АЭС нет. Эксперты "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыв дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища.

Из-за этого есть угроза затопления около 80 населенных пунктов. Опасность грозит населенным пунктам, расположенным на юге Украины.

Впрочем, подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повлиял на стабильность работы энергосистем. Мощности генерации для покрытия потребностей потребителей достаточно.

По данным "Энергоатома" ситуация на ЗАЭС, которая закачивала воду из Каховского водохранилища для своей системы охлаждения, не критическая. На станции имеется достаточный запас воды в резервуарах, которые напрямую не связаны с водохранилищем.

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