Печальные кадры сняты на бывшей парковке у травматологического отделения.

В сети появились фото заброшенного и поросшего травой здания во временно оккупированном Донецке.

Соответствующие снимки опубликованы в Telegram-канале "Донецк сейчас".

Читайте такжеГлавный дипломат США в Украине приехал на Донбасс (фото)"Бывшая парковка на Травматологии. По-моему, мы начинаем догонять Абхазию по зарослям и брошенным развалинам", - говорится в подписи к фотографиям.

Ранее местная жительница сообщала, что территория вокруг стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке заросла травой. Ранее там были ухоженные газоны.

В подписи к видео она добавила, что сам стадион пыльный и грязный, "никому ничего не надо".

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Автор: Ольга Робейко