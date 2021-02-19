Министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак почти год находятся в конфликте из-за распределения обязанностей.
Об этом спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович рассказал в эфире шоу "Право на владу".
Арестович связывает это с тем, что когда в марте 2020 года в Украине распределили полномочия высшего военного руководства и ввели должность главнокомандующего, то их обязанности не распределили по закону.
"Это досадная реальность. Они претендуют на одни и те же силы, средства, финансы и так далее, - пояснил Арестович.
Он также добавил, что сейчас нужно "законодательно отличить обязанности министра обороны от обязанностей главнокомандующего".
"Это самая главная задача. Я надеюсь, что комитет в этом году это сделает и очень много проблем уйдет из этого", - сказал Арестович.
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