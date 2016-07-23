СБУ: боевики планировали взорвать дорогу Северодонецк-Попасная

Правоохранители на окраине города Попасная Луганской области обнаружили тайник боеприпасов, которыми боевики планировали взорвать автодорогу "Северодонецк-Попасная".

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Тайник был под частным домом. Из тайника было изъято противотанковую мину ТМ-62М с запалом, осколочный фугасный танковый снаряд, 200-граммовую тротиловую шашку и почти двести патронов с российской маркировкой к автомату Калашникова.

По информации СБУ, тайник предназначался для диверсионной группы т.н. "ЛНР", которая планировала взорвать автодорогу "Северодонецк-Попасная".

Кроме того, в городе Бахмут Донецкой области в заброшенном доме сотрудники СБУ обнаружили тайник, из которого изъяли 19 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и почти 400 патронов к пистолету Макарова.

В обоих случаях решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.