В Енакиевском военкомате боевики набирают наемников на войну в Сирии - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Разведка установила, что "в Енакиево на базе местного военного комиссариата осуществляется набор наемников для участия в боевых действиях на территории Сирии".

По данным ГУР, в список мер по обеспечению группировки вооруженных сил России на территории Сирии входили: перелет самолета Ил-76 по маршруту: Моздок – Хмеймим и проход через пролив Босфор в направлении Черного моря судна обеспечения "Вологда-50" Черноморского флота.