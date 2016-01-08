В Енакиевском военкомате боевики набирают наемников на войну в Сирии - разведка
15:59, 08 января 2016Война
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В Енакиево Донецкой области террористы на базе местного военкомата ведут набор наемников на войну в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Разведка установила, что "в Енакиево на базе местного военного комиссариата осуществляется набор наемников для участия в боевых действиях на территории Сирии".
По данным ГУР, в список мер по обеспечению группировки вооруженных сил России на территории Сирии входили: перелет самолета Ил-76 по маршруту: Моздок – Хмеймим и проход через пролив Босфор в направлении Черного моря судна обеспечения "Вологда-50" Черноморского флота.
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