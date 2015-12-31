Жертвами войны в Сирии стала почти 21 тысяча мирных жителей

Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Почти 21 тысяча погибших - гражданские лица, среди них 2 тыс. 574 ребенка. Среди погибших - более 16 тысяч исламистов, включая боевиков "Фронта аль-Нусра" и "Исламского государства".

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Напомним, война в Сирии началась после мирных антиправительственных демонстраций в марте 2011 года. С тех пор боевые действия унесли жизни более четверти миллиона человек.

Ранее УНИАН сообщал, что 15 декабря в результате авиаударов по двум рынкам на севере Сирии, в которых подозреваются российские воздушно-космические войска, погибли по меньшей мере 34 мирных жителя.