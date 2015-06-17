Боевики пророссийских бандформирований выпустили 40 реактивных снарядов "Града" по Степному
19:54, 17 июня 2015Война
1182 0
Боевики пророссийских бандформирований выпустили 40 реактивных снарядов из "Града" по Степному Донецкой области.
РСЗО "Град" / verytinywars.blogspot.com
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
По информации пресс-центра, на Донецком направлении со 120-мм минометов враг обстреливал Старогнатовку, Марьинку и Гранитное.
Читайте такжеЗа день боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО
"В районе Артемовска из минометов запрещенных калибров и переносных РСЗО "Град-П" бандиты стреляли по нашим позициям возле Троицкого. А после обеда боевики выпустили 40 реактивных снарядов из "Града" по Степному", - подчеркивает пресс-центр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter