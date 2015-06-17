Боевики пророссийских бандформирований выпустили 40 реактивных снарядов "Града" по Степному

19:54, 17 июня 2015
Война
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Боевики пророссийских бандформирований выпустили 40 реактивных снарядов из "Града" по Степному Донецкой области.

град / verytinywars.blogspot.com

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По информации пресс-центра, на Донецком направлении со 120-мм минометов враг обстреливал Старогнатовку, Марьинку и Гранитное.

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"В районе Артемовска из минометов запрещенных калибров и переносных РСЗО "Град-П" бандиты стреляли по нашим позициям возле Троицкого. А после обеда боевики выпустили 40 реактивных снарядов из "Града" по Степному", - подчеркивает пресс-центр.

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