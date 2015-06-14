В Луганской области боевики накрыли "Градами" 5 населенных пунктов, погиб военный
В Луганской области за минувшие сутки, 13 июня, боевики обстреляли из "Градов" Троицкое, Крымское, Счастье, Катериновку и Родину, погиб 1 военный Вооруженных сил Украины, повреждены жилые дома и линии электропередач.
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в субботу во второй половине дня и вечером Троицкое обстреляли из систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок.
"Сначала над деревней пролетел вражеский беспилотник, после чего со стороны оккупированного Первомайска был открыт огонь. Обстрелы Троицкого повторялись и ночью (последний раз - после 3.00), местные селяне вынуждены были прятаться в подвалах и погребах", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, никто из мирных жителей не ранен и не погиб, однако есть потери среди военных. В лесополосе возле села обнаружили тело бойца, который подорвался на растяжке. Погибшему было 37 лет.
Кроме Троицкого, боевые действия на Луганщине велись в Крымском (перестрелки в районе противотуберкулезного диспансера), Счастье (обстрелы позиций наших военных у моста через Северский Донец), а также Катериновка и Родина. Последние два села обстреливали всю ночь до 5 утра. В Родине от взрывов артиллерийских снарядов повреждено несколько жилых домов (по предварительным данным, пострадавших и погибших нет), а в Катериновке перебита линия электропередач.
Село пока что без света.