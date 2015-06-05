Террористы обстреляли из "Градов" населенный пункт Старогнатовка

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Как подчеркнули в пресс-центре, ситуация в зоне АТО за день, который проходит, остается напряженной, но контролируемой.

Утром незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили условия Минских договоренностей, применяли запрещенные настоящим соглашением образцы вооружения.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих - Лысенко

Самой сложной ситуация остается на Донецком направлении.

"В районе Николаевки и Опытного боевики били из 122-мм САУ. Кроме того, населенные пункты Опытное и Пески враг несколько раз обстрелял из 120-мм минометов. А по Старогнатовке днем боевики коварно нанесли удар из РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "ситуация близ Марьинки без обострения". В течение дня обстрелов не было. Этот населенный пункт находится под контролем сил АТО.