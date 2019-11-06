Насколько низко должна поклониться Украина, чтобы заслужить прощение жителей Донбасса?

Жители свободного Донбасса, неспешно и с удовольствием отвечая на этот вопрос сами себе, прикидывают, что соответствующая глубина поклона, пожалуй, физически невозможна, потому что даже если Украина в порыве раскаяния перед распятыми ею беременными ветеранами Русского мира засунет голову на три метра в землю и там задохнется, веры ей все равно не будет ни на рупь. Надо кланяться еще ниже.

Известно, что мирные поползновения Киева в адрес молодых республик прогрессивного Лугандона не только покушаются на процветающую там стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но и поголовно отправляют местное население под нож и топор. Об этом, в частности, предупреждают Старожилы - особые жители Донбасса, хранящие многовековую память донецкого народа, незыблемые устои его поголовья, веру в Небесного Генсека. Слова одного из таких Старожилов приводят российские СМИ: «Украинцы бегом сюда зайдут и как собак нас тут перережут». Старожилы Донбасса отлично знают, как биндеры режут собак! Заплечных дел каратели, все как один уроженцы Галиции Огненной, уже заготавливают для граждан молодых республик персональные поводки, ошейники и намордники, чтобы надеть их на ветеранов, женщин и детей перед убоем, но под быстрый биндеровский нож пойдет только тот, кто будет лаять по-собачьи - таково наказание за русский язык.

Какими же безумными изуверами надо быть, чтобы принуждать народ Донбасса к такому предсмертному унижению и при этом надеяться на крепкое шахтерское прощение трудового народа?!

«Это из области фантастики, - с горькой улыбкой говорят простые жители Донецка, комментируя знаменитую мариупольскую речь состоявшегося президента Зеленского «Донбасс.Реалиям». - Это мечты его, пусть мечтает... Это кинокомедия. Щас на людей это будет действовать довольно раздражающе, им будет неприятно и даже, может быть, противно, с ненавистью к этому будут относиться».

Свободный Донбасс порожняк не гонит, особенно в предчувствии торжества справедливости, демократия на Донбассе - не пустой звук, а истинная витрина Русского мира. «Да, мы действительно сепары, - с гордостью говорит пергидрольная женщина Донбасса, - а что, нет? У нас другие ценности, мы по-другому смотрим на то, что нас окружает». В то же время другая женщина Донбасса имеет противоположную точку зрения и не боится открыто ее высказать: «Глупости это все, никакие не сепары. Человек должен быть свободен... а так как, допустим, Галиция навязывает нам свои культуры и героев и так далее, - это нам не подходит!». Один смелый мужчина, наверно, шахтер, даже сумел выговорить неприличное слово: «Эту власть, которая считается о... ну, окку... оккупационной, ну...». Мужчине теперь, конечно, дорога на демократический подвал, но это лишь подчеркивает плюрализм мнений донецкого народа, его обиду на биндер.

Что же должна сделать Украина для того, чтобы заслужить прощение жителей Донбасса и вымолить их добровольное возвращение в биндеровскую тюрьму народов на правах автономии российского подчинения? Просто покаяться, конечно же, мало

«Чтоб Донбасс вернулся в Украину она должна покаяться. За то шо она сделала, - единодушно объясняют граждане свободного Донецка. - Они должны просить прощения. Они перед нами... Я думаю, что нескоро, нескоро все будет, и с их стороны... А мы вообще, мы вообще детей теряли, нас обстреливали, не мы ж пришли к ним на Западную Украину. Должны пройти поколения... Но пока там нацики керуют там во главе с Аваковым...».

Что же должна сделать Украина для того, чтобы заслужить прощение жителей Донбасса и вымолить их добровольное возвращение в биндеровскую тюрьму народов на правах автономии российского подчинения? Просто покаяться, конечно же, мало. Керовавшие все эти годы нацики должны быть обязательно посажены на подвал, иные узурпаторы, не запятнавшие себя сотрудничеством с галицийскими оккупантами, должны получить донецкую народную амнистию путем заворачивания голыми в простынь, приползания на коленях (колени - это очень важно!) в центр Донецка, привязывания к столбам, и пусть в них плюют и пинаются ногами все мирные жители трудового Лугандона, особенно ветераны великой отечественной войны за независимость Донбасса. Все должны лично попросить у Донбасса прощения, особенно деньгами, принимаются также изделия из цветных металлов, волонтерские недобитки должны организовать по всей Украине сбор медных дросселей и ссыпать их в огромную кучу в центре Донецка перед памятником Отцу Нации Александру Захарченко, как показывали в президентском сериале. В Верховной Раде должно появиться персональное кресло Моторолы с именной табличкой, на всех памятниках Шевченко должен быть Гиви, Пушилина в президенты, Ленку Дыркину - в министры иностранных дел, и это лишь первые шаги к истинному нормандскому формату.

Конечно, все эти меры не заставят жителей Донбасса простить нацистскую Украину, но хотя бы принесут пользу ей самой, поставят Киев на пусть исправления, и тогда, может быть, через несколько поколений... Хотя тоже вряд ли, и вообще, рано об этом говорить. Граждане Лугандона только входят во вкус.

Всех желающих помочь украинской армии развеять обеспокоенность граждан молодых республик просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ