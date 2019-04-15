Украинская военщина спешит убить до выборов как можно больше жителей Донбасса

С чувством глубокой обеспокоенности следят граждане молодых республик Лугандона за кровавым фарсом украинских выборов, а в это время карательные батальоны националистических фашистов вырезают население Донбасса ветеран за ветераном, священник РПЦ за священником РПЦ, а также беременная женщина за беременной женщиной.

«ВСУ развязали террор, - говорится в «Экстренном заявлении Армии ДНР» в лице Неунывающего Представителя Народной Милиции ДНР Даниила Бессонова. - Сегодня утром украинский снайпер в прицел отчетливо видел, в кого он стреляет, и цинично выбрал в качестве мишени беззащитную женщину». Справедливости ради стоит отметить, что защитных женщин украинские боевики убивают тоже; да что там женщины - в предвыборной ярости каратели не щадят даже своего брата-гомосексуалиста. Так, в ДНР сейчас самый разгар сезона доения коней - главной экспортной отрасли молодой республики, - и задействованные в ней геи Донбасса массово, под гармонь, вышли на приусадебные участки, где их уже с нетерпением поджидали ухмыляющиеся вояки УПА...

Существует точка зрения, что, убивая чуждый им электорат ЛДНР, украинские фашисты исполняют секретное распоряжение ЦИК и лично Порошенко, заодно мстя гражданам молодых республик за своего кандидата, проигравшего в первом туре. В частности, в некоторых церквях РПЦ считают, что убийства беззащитных женщин Донбасса происходят во славу Юлии Тимошенко, в геев стреляют из-за Олега Ляшко, чей соратник Мосийчук всегда резко высказывался против ЛГБТ-парадов, а подвыпивших ополченцев, которым стало плохо, мочат в честь какого-то Рыгованова. Во всяком случае, сейчас большинство Все Более Экстренных Сообщений Армии ДНР начинаются со слов: «В преддверии второго тура президентских выборов на Украине», а также «Киевское руководство, потерявшее поддержку со стороны собственных граждан, продолжает попытки заручиться поддержкой зарубежной общественности».

Существует точка зрения, что, убивая чуждый им электорат ЛДНР, украинские фашисты исполняют секретное распоряжение ЦИК и лично Порошенко, заодно мстя гражданам молодых республик за своего кандидата, проигравшего в первом туре

На линии соприкосновения свирепствует старший сержант Тяпка - каратель одного из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады СС. В знак протеста против переноса сроков ротации сержант Тяпка устроил массовую пьянку с прапорщиком Ляпкой и ефрейтором Хряпкой, и теперь ходит по населенным пунктам Донбасса, требуя от встреченных им беззащитных женщин сказать что-нибудь по-русски. Если женщина попадается хитрая и отвечает, что не знает этого собачьего языка, он просто убивает ее без мучений свинцовой лелекой, а если знает, то Тяпка кидает в нее гранату. Запас гранат у Тяпки неисчерпаем: очевидно, что у него есть покровитель на самом верху.

Ближе к дебатам на линии соприкосновения ожидается ужасное обострение с массовыми убийствами мирных граждан, для чего «в зону ответственности 24-й механизированной бригады в район н. п. Марьинка и 35-й бригады морской пехоты в район н. п. Новотроицкое прибыли съёмочные группы продажных украинских телеканалов «1+1», 5 канал и Прямой». Ожидаются бомбардировки детей, потрошение ветеранов, стрельба из «Джавелинов» по девственницам, четвертование старух, а также шашлык по-донбасски, рецепт которого столь бесчеловечен, что запрещен всеми международными конвенциями и держится в строгом секрете.

Судя по списку каналов, в предстоящем злодеянии представлены оба кандидата, и хоть Порошенко все-таки больше, это еще не повод для скоропалительных выводов. Так, на днях великий кум народов Виктор Медведчук сообщил , что ДНР и ЛНР «предварительно согласны» на «автономию в составе Украины». Добрые языки немедленно связали это предложение с грядущей сменой власти в Киеве, и граждане молодых республик окончательно убедились в том, что их глубокая обеспокоенность не лишена оснований. Долгий период молчаливых страданий свободолюбивых патриотов кончился тем, что на днях в Донецке с демонстративным вызовом повесили большой баннер с надписью «Наш выбор - Россия». Очевидно, Пушилин решил напомнить, что в ДНР, в отличие от Украины, действует настоящая демократия. Теперь боязно и за Пушилина.

Всех желающих помочь украинской армии в эффективных дебатах с «выбирающими Россию» просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ