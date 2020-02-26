Встречаем весну: куда поехать на 8 марта

Выходные на 8 марта уже давно превратились в хорошую возможность куда-то поехать и увидеть что-то новое, не используя отпуск. Три дня – это не так уж мало, поэтому у вас есть шанс хорошо отдохнуть как в Украине, так и в мире. Чтобы облегчить вам задачу, УНИАН.Туризм собрал несколько красочных уголков, куда можно поехать на 8 марта.

До женского праздника 8 марта осталось совсем немного времени. И уже самое время определяться, куда бы вы хотели поехать в эти продолжительные выходные. Чтобы облегчить вам задачу, УНИАН собрал несколько красочных уголков, куда можно поехать на 8 марта.

Куда поехать на 8 марта в Украине

Романтичный Каменец-Подольский

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Не зря же этот город называют городом романтики и любви. Где же, как не в старинной крепости, можно почувствовать всю силу красоты и истинных чувств? Это одно из самых романтических мест, куда так стремятся влюбленные парочки. Город вас приятно удивит и точно подарит замечательные воспоминания. Кроме того, сюда довольно быстро можно добраться как на поезде или автобусе, так и на машине.

Село Бакота

Это место обязательно стоит посетить, если вы находитесь в Каменец-Подольском. Маленький рай расположен на Днестре, на территории Национального природного парка "Подольские Товтры", о котором все еще мало кто знает. Находится всего в 55 км от железнодорожной станции Каменец-Подольский.

Бакота – затопленное село на Подолье. Полвека назад сотни семей покинули здесь свои дома и хозяйства. Сейчас это водохранилище длиной в 200 километров. Место известно своими невероятными пейзажами и тишиной. Здесь также расположен скально-пещерный монастырь.

Одесса – жемчужина у моря!

Одесса только-только просыпается после тяжелых зимних дней, а весеннее море – волнуется. Здесь вы найдете все, что вам нужно для уик-энда, – вкусную еду, длительные прогулки по городу, мартовское море и интересные экскурсии.

Весенний Львов

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На 8 Марта, конечно, в центре города будет не протолкнуться, но в этом тоже есть своя прелесть. Весеннее солнышко, мартовские коты во двориках, ярмарки и музыка, которая льется из разных уголков города. Все это понравится вам, и вы сможете отлично провести время. Экскурсии в любую точку города также придадут особый окрас вашему настроению.

Загадочные Черновцы

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Центр Буковины является отличным вариантом путешествия на 8 Марта. Здесь ты сможешь не только насладиться удивительной архитектурой времен Австро-Венгрии, погулять по старинным улочкам и отведать местные блюда (банош, фриптуру по-буковински и завиванцы). Пройдись по центральной пешеходной улице Ольги Кобылянской, рассмотри здание ратуши, драматический театр, дом-корабль и, конечно же, возьми экскурсию в резиденцию митрополитов Буковины и Далмации (Черновицкий университет). На дорогу придется потратить в одну сторону от 225 грн за билет в плацкарт в одну сторону, от 476 грн за билет в купе и от 1167 грн за билет в люксе. За стандартный двухместный номер на двоих за сутки придется заплатить от 470 грн.

Куда поехать на 8 марта за границу

Для любителей дальних путешествий предлагаем вам несколько вариантов заграничного отдыхаю. Тем более, что три выходных дня вполне достаточно для таких поездок. Ну это в случе того, что вы подкопили немного средств для подобного рода отдыха :)

Испания

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Самые теплые места в Испании на 8 Марта – это Андалусия и Валенсия. Здесь уже распускаются апельсины и миндаль, а потому это приятное место, куда можно поехать весной. Наберитесь впечатлений в знаменитых музеях страны: Прадо в Мадриде, Пикассо в Барселоне, современный Музей Гуггенхейма в Бильбао и др. Также здесь есть на что посмотреть и в плане архитектуры, к примеру, испанская готика знаменита на всю Европу. Лучшие ее экземпляры расположены в Кастилии, Каталонии, Андалусии. Обязательно стоит полакомиться блюдами местной средиземноморской кухни, которая славится обилием рыбы и морепродуктов, а также мясными колбасками чорисо с тмином, сырокопченым серрано, традиционными паэльей и тортильей.

Бельгия

Хотите на 8 Марта полакомиться известным шоколадом и вафлями, признанными лучшими в мире? Тогда вам прямая дорога в Бельгию. Здесь, в Музее шоколада, вы сможете узнать о том, что шоколад может быть не только черным или молочным, но, к примеру, еще и зеленым. А из бельгийских вафель рекомендуем попробовать Брюссельские и Льежские. Кроме того, в кулинарном смысле Бельгия славится картошкой фри и свыше полутысячей сортов пива, самые известные из которых ламбик, крик, гез, траппистское и др. А насытившись, можно отправиться по достопримечательностям: в Брюсселе это площадь Гран-плас, модель Атомиум, парк миниатюр "Мини-Европа" и легендарный Писающий мальчик. Другие интересные для посещения бельгийские города, где любят бывать туристы, – Брюгге, Антверпен, Лувен, Гент, Льеж и др.

Австрия

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Даже весной Австрия остается одним из главных излюбленных мест отдыха горнолыжников. Но не только этим славится страна. Изюминка Австрии, конечно же, – Вена. Вот куда поехать в марте в Европу. В столице целая россыпь интересных мест, парков и дворцов, достойных посещения для утонченных особ, где точно не будет скучно 8 Марта: Бельведер, Шенбрунн, Венская опера, Собор Святого Стефана и др. Также здесь вам предстоят бесконечные дегустации любимых австрийских сладостей: от изысканного яблочного штруделя и пончиков до знаменитого шоколадного торта Захер. Так что, прощай, фигура, и да здравствует Австрия!

Венгрия

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Если вы хотите посетить Европу, но при этом сэкономить значительную часть средств, добро пожаловать в Венгрию. Сюда советуют съездить, чтобы понежиться в горячих купальнях Сечени. А также посетить визитные карточки Будапешта – собор Матяша, проспект Андраши, Этнографический музей, Цепной мост, Будайская крепость, замок Вайдахуняд и др.

Эстония

В северной Европе в начале марта еще прохладно, но это не должно сказаться на прогулках по городу. Пасмурные дни скрасят ярко окрашенные средневековые домики, а увлекательности прогулке добавит изучение узких улочек с брусчаткой. Также рекомендуем не проходить мимо и заглядывать в магазинчики и ремесленные лавки и, конечно же, научиться лепить вкусные фигурки из марципана. Если ты все-таки замерзнешь – на выручку придет легендарный ликер Vana Tallinn.

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